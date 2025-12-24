Coppa Italia, quarti di SuperLega e A1 in diretta su VBTV

Al via i quarti di Coppa Italia di SuperLega e Serie A1: sfide decisive il 29 e 30 dicembre, tutte in streaming su VBTV

La Coppa Italia entra nel vivo: SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà si preparano ai quarti di finale, primo passo verso le attesissime Finali di Torino e Bologna. Le migliori otto squadre dei due campionati scenderanno in campo il 29 e 30 dicembre per conquistare un posto nelle fasi decisive.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta su VBTV, la piattaforma ufficiale di Volleyball World, disponibile su smart TV e principali dispositivi digitali, con la possibilità di rivedere le partite anche on demand.

Per la Coppa Italia Frecciarossa A1, il programma del 30 dicembre si apre alle 19.00 con Savino Del Bene Scandicci, reduce dal trionfo mondiale, contro Megabox Vallefoglia. Alle 20.00 spazio alla capolista Conegliano contro Bergamo e alla sfida tra Novara e Milano. A chiudere la serata, alle 20.30, il duello tra Chieri e Uyba che completerà il quadro delle semifinaliste.

Nella Del Monte® Coppa Italia SuperLega si parte il 29 dicembre con Itas Trentino–Vero Volley Monza. Il giorno successivo, alle 19.00, si gioca Rana Verona–Allianz Milano, seguita alle 19.30 da Piacenza–Modena, entrambe in esclusiva su VBTV. Gran finale alle 20.30 con Perugia–Civitanova, una delle sfide più attese.

L’attesa cresce: solo le migliori accederanno all’Unipol Arena di Bologna, dove il 7 e 8 febbraio 2026 verrà assegnato il titolo.

Quarti Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Lunedì 29 dicembre

Itas Trentino – Vero Volley Monza

In diretta dalla BTS Arena di Trento ore 20:30

Telecronaca: Cristiana Chiarani

Martedì 30 dicembre

Rana Verona – Allianz Milano

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 19:00

Telecronaca: Alberto Braioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 19:30

Telecronaca: Piero Giannico E Giuseppe De Biasi

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Diego Anselmi

Quarti Coppa Italia A1 Frecciarossa

Martedì 30 dicembre

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 19:00

Telecronaca: Fabio Ferri, Veronica Angeloni

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Bergamo

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 20:00

Telecronaca: Mirco Cavallin

Igor Gorgonzola Novara – Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Pala Igor di Novara ore 20:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Reale Mutua Fenera Chieri – Eurotek Laica Uyba

In diretta dal Palafenera di Chieri ore 20:30

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana