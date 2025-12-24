Snow Volley 2026, via al Campionato Italiano Assoluto

Annunciato il Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley 2026: due tappe, finali a Plan de Corones e iscrizioni aperte via mail
La Federazione Italiana Pallavolo ufficializza il Campionato Italiano Assoluto 2026 di Snow Volley, la rassegna tricolore che assegnerà i titoli nazionali femminili e maschili della disciplina sulla neve. Giunto alla quinta edizione, il torneo conferma due tappe in località simbolo degli sport invernali.
Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio a San Giovanni in Fiore, in Calabria, mentre il weekend decisivo si terrà il 21 e 22 marzo a Plan de Corones, in Alto Adige, dove verranno incoronati i nuovi Campioni d’Italia.
CALENDARIO 2026 • San Giovanni in Fiore (CS) – 15 febbraio 2026 • Plan de Corones (BZ) – 21/22 marzo 2026 Finale
Le iscrizioni ai tornei devono essere inviate via mail all’indirizzo snow@federvolley.it entro tre giorni dall’inizio di ciascuna tappa.
Un’edizione che promette spettacolo e adrenalina, con le migliori squadre pronte a sfidarsi sulla neve per il titolo nazionale.