Cosenza – Brescia 2-3, il tabellino

Cosenza (4-4-2): Perina; Bittante, Annibal, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero(31’pt Mungo), Sciaudone, Stabile(34’st Littieri); Embalo(13’st Garritano), Tutino. A disp: D’Orazio, Hristov, Izco, Litteri, Maniero, Saracco, Schetino. Allenatore: Braglia

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Semprini(34′ Mateju), Romagnoli, Gastaldello, Sabelli; Ndoj, Tonali(36’st Martinelli), Bisoli; Spalek(18’st Dall’Oglio); Torregrossa, Donnarumma. A disp: Andrenacci, Cortesi, Lancini, Rodriguez, Viviani. Allenatore: Corini

Reti: 18’pt Bruccini(C), 27’pt Embolo (C), 8’st Spalek(B), 30’st Donnarumma rig. (B), 45’+3’st Bisoli (B)

Ammoniti: Legittimo (C), Tonali (B), Tutino (C), Mungo (C)

Espulsi: –

Arbitro: Dionisi

Stadio: San Vito, Cosenza