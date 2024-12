Cosenza-Catanzaro 1-1: diretta live e risultato finale | Serie B

Diretta Cosenza-Catanzaro di giovedì 26 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie B

COSENZA – Giovedì 26 dicembre 2024, lo Stadio San Vito-Luigi Marulla ospiterà la partita Cosenza–Catanzaro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00. È arrivato il momento che in Calabria tutti aspettavano, ovvero il derby tra Cosenza e Catanzaro. Il Cosenza viene dalla terza sconfitta di fila rimediata a casa della Carrarese a causa dell’espulsione di Florenzi, che ha lasciato i lupi in inferiorità numerica. Tuttavia anche il Catanzaro si è avvicinato al derby calabrese con una sconfitta, subita contro lo Spezia per mano di Pio Esposito. Ma sebbene lo stop, il Catanzaro resta in orbita playoff, mentre il Cosenza si ritrova ultimo a pari punti con il Frosinone.

Motivo per cui i giallorossi partono favoriti per la vittoria finale, nonostante le quote dicano il contrario. La maggior parte delle ricevitorie fissa infatti la vittoria degli ospiti a 2.90, a margine del successo del Cosenza quotato a 2.60. molto più alta invece la quota del pareggio che stabiliscono a 3.00. Un risultato che potrebbe servire ad entrambe le squadre per smuovere la classifica. Il fischietto Gianluca Aureliano appartenente alla Sezione di Bologna dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Scatragli, mentre il secondo assistente sarà Galimberti. Il Quarto ufficiale di gara sarà Angelillo. Al VAR ci sarà Paterna, supportato dall’AVAR Muto.

Tabellino in tempo reale

COSENZA: Micai A. (Portiere), Sgarbi F., Venturi M., Caporale A., Ricciardi M., Kouan C., Charlys (dal 39' st Mauri J.), D'Orazio T. (dal 31' st Cimino B.), Kourfalidis C. (dal 39' st Zilli M.), Mazzocchi S. (dal 28' st Strizzolo L.), Rizzo Pinna A. (dal 39' st Ciervo R.). A disposizione: Ciervo R., Cimino B., Dalle Mura C., Fumagalli T., Hristov A., Martino P., Mauri J., Ricci G., Sankoh M., Strizzolo L., Vettorel T. (Portiere), Zilli M. Allenatore: Alvini M..



CATANZARO: Pigliacelli M. (Portiere), Brighenti N., Scognamillo S., Bonini F., Compagnon M. (dal 25' st Seck D.), Pontisso S. (dal 16' st Pompetti M.), Petriccione J., Buso N. (dal 40' st Brignola E.), Situm M. (dal 16' st Cassandro T.), Iemmello P., Pittarello F. (dal 40' st La Mantia A.). A disposizione: Antonini Lui M., Biasci T., Borrelli E. (Portiere), Brignola E., Cassandro T., Ceresoli A., Dini A. (Portiere), La Mantia A., Pagano R., Pompetti M., Seck D., Turicchia R. Allenatore: Caserta F..



Reti: al 45'+16 st Ciervo R. (Cosenza) al 35' st Pompetti M. (Catanzaro) .



Ammonizioni: al 38' pt D'Orazio T. (Cosenza), al 9' st Charlys (Cosenza), al 21' st Mazzocchi S. (Cosenza) al 20' st Brighenti N. (Catanzaro), al 32' st Scognamillo S. (Catanzaro).



Espulsioni: al 21' pt Caporale A. (Cosenza).



Gol annullati: al 45' st Kouan C. per mani (Cosenza).

Presentazione del match

QUI COSENZA – Il tecnico Massimiliano Alvini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. A difesa della porta di Micai ci saranno Sgarbi, Dalle Mura e Caporale. Sulle corsie esterne agiranno Ricciardi e D’Orazio, con Mauri e Kouan in mezzo al campo. Sulla trequarti Kourfalidis e Mazzocchi ad inventare per Strizzolo unica punta.

QUI CATANZARO – Il tecnico Fabio Caserta dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Tra i pali Pigliacelli con Brighenti, Scognamillo e Bonini a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso e Ceresoli, mentre la coppia di attacco sarà composta da Iemmello e Biasci.

Probabili formazioni di Cosenza-Catanzaro

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Mauri, Kouan, D’Orazio; Kourfalidis, Mazzocchi; Strizzolo. Allenatore: Massimiliano Alvini.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci. Allenatore: Fabio Caserta.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile vedere la partita tra Cosenza e Catanzaro esclusivamente su Dazn.