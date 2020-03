Diretta Cosenza – Cittadella: risultato in diretta reale, tabellino

La partita Cosenza – Cittadella del 3 Marzo 2020 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino in tempo reale del match valevole per per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

COSENZA – Martedì 3 Marzo, alle ore 21 si disputerà l’incontro Cosenza – Cittadella, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Uno scontro tra due compagini che hanno obiettivi differenti. Quella calabrese arriva a questa sfida da un pareggio in trasferta contro il Venezia e si trova al terzultimo posto con 24 punti. La formazione ospite, invece, è sempre più in zona playoff con 40 punti in classifica e viene dal pareggio a reti inviolate contro la Cremonese.

Il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI COSENZA – La compagine calabrese dovrà fare a meno di Asencio infortunatosi e dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Perina in porta, pacchetto arretrato formato da Casasola e D’Orazio sulle fasce mentre Capela e Idda centrali. A centrocampo Kanouté in cabina di regia con Bruccini e Sciaudone mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Carretta e Pierini sugli esterni e Machach punta centrale.

QUI CITTADELLA – Il club veneto dovrebbero rispondere col 4-3-1-2 con Paleari in porta, pacchetto arretrato formato da Mora e Benedetti sulle fasce mentre Frare e Perticone centrali. A centrocampo Pavan in cabina di regia con Vita e Gargiulo mezze ali mentre poco più avanti agirà D’Urso in supporto alla coppia d’attacco Luppi e Stanco.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cosenza – Cittadella, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Cosenza – Cittadella

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola, Idda, Capela, D’Orazio; Bruccini, Kanouté, Sciaudone; Carretta, Machach, Pierini. Allenatore: Pillon

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Perticone, Benedetti; Vita, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Stanco, Luppi. Allenatore: Venturato

STADIO: San Vito – Gigi Marulla