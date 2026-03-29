Cottafava/Dal Corso da applausi: gli azzurri in finale al Challenge di Nayarit

Beach Pro Tour Challenge Nayarit: Cottafava/Dal Corso battono Elazar/Cuzmiciov al tie-break e conquistano la finale contro gli olandesi Luini-Immers

Un’altra impresa azzurra nel Beach Pro Tour. Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso centrano la finale del Challenge di Nayarit (Messico) al termine di una semifinale spettacolare, vinta in rimonta contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Gli italiani, dopo aver perso il primo set, ribaltano la partita con carattere, qualità e nervi saldi, imponendosi 2-1 e guadagnandosi la sfida per l’oro contro gli olandesi Luini-Immers, vincitori nell’altra semifinale contro i fratelli Capogrosso. Secondo quanto riportato dalle piattaforme ufficiali FIVB e dalla diretta streaming di Beach Volleyball World, gli azzurri hanno mostrato una crescita costante durante tutto il torneo.

Cronaca della semifinale

L’avvio è complicato per gli azzurri: Elazar/Cuzmiciov spingono subito forte e si portano sul +3 (7-10). Cottafava/Dal Corso provano a rientrare fino all’11-12, ma gli israeliani mantengono lucidità e precisione nei colpi decisivi, chiudendo il set 21-16. Le analisi della FIVB confermano come la coppia israeliana abbia dominato la fase centrale del parziale.

La risposta italiana è immediata: 5-0 in avvio, con Dal Corso incisivo a muro e Cottafava perfetto in side-out. Gli azzurri mantengono sempre un margine rassicurante (11-6), controllano ritmo e scambi e chiudono 21-14, rimandando tutto al tie-break. La diretta streaming evidenzia come l’Italia abbia cambiato completamente inerzia, imponendo un ritmo più alto e maggiore aggressività.

Il set decisivo è una battaglia punto a punto: 4-2 Italia, poi sorpasso israeliano 4-5. Le due coppie restano appaiate fino al 10-10, con scambi lunghi e grande equilibrio. Nel finale succede di tutto: gli azzurri annullano tre palle match, trovano il pari sul 14-14 e, con due giocate di altissimo livello, chiudono 20-18, conquistando una finale meritatissima. Le piattaforme ufficiali FIVB parlano di “uno dei tie-break più intensi del torneo”.

Il percorso degli azzurri

Prima della semifinale, Cottafava/Dal Corso avevano superato nei quarti la coppia tedesca Sagstetter/Sagstetter con un netto 2-0 (21-18, 21-17), confermando solidità e continuità di rendimento.

Considerazioni finali

La coppia italiana continua a crescere e dimostra di poter competere stabilmente ai vertici del Beach Pro Tour. La finale contro Luini-Immers (ore 23 italiane) rappresenta un’occasione importante per coronare un percorso brillante e dare ulteriore slancio alla stagione. Tutti i match sono disponibili in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale Beach Volleyball World.