Cremonese – Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cremonese – Genoa di Sabato 5 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per club

CREMONA – Sabato 5 agosto, allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, il Genoa affronterà in amichevole la Cremonese, fresca di terocessione in Serie B; calcio di inizio previsto per le ore 18.30.

Terza uscita stagionale per i rossoblù di Alberto Gilardino, dopo l’annullamento dell’incontro con il Tyrol per maltempo; al debutto avevano rifilato un sonoro 15-0 alla rappresentativa locale del Fassa Calcio, con poker di Gudmundsson, poi hanno perso per 1-4 contro il Venezia e battuto il Monaco di misura grazie a una rete messa a segno anche questa volta da Gudmumdsson. Il Genoa, che nei giorni scorsi ha rinnovato la partnership con MSC Crociere e presentato la nuova maglia da trasferta, giocherà l’11 agosto in Coppa Italia con il Modena e il 19 in campionato contro la Fiorentina alle 20.45 a Marassi. C’é molto entusiasmo da parte della tifoseria rossoblù testimoniato anche dagli abbonamenti sottoscritti che in settimana hanno superato la quota dei 23mila. La Cremonese dell’ex Ballardini ha battuto il Lumezzane (2-1), pareggiato contro il Gotzepe (1-1) e perso contro la Giana Erminio (1-2): i grigiorossi debutteranno in Coppa Italia il 14 agosto contro il Crotone. A dirigere il match sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Salvatore Affatato della sezione di Vco.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE – GENOA]

CREMONESE (ITA): Sarr M. (Portiere), Bertolacci A., Bianchetti M., Collocolo M., Lochoshvili L., Okereke D., Pickel C., Quagliata G., Sernicola L., Vazquez F., Zanimacchia L.. A disposizione:



GENOA (ITA): Martinez J. (Portiere), Badelj M., Bani M., Dragusin R., Gudmundsson A., Martin A., Retegui M., Sabelli S., Strootman K., Thorsby M., Vogliacco A.. A disposizione:



Reti:

Sarr M. (Portiere), Bertolacci A., Bianchetti M., Collocolo M., Lochoshvili L., Okereke D., Pickel C., Quagliata G., Sernicola L., Vazquez F., Zanimacchia L..Martinez J. (Portiere), Badelj M., Bani M., Dragusin R., Gudmundsson A., Martin A., Retegui M., Sabelli S., Strootman K., Thorsby M., Vogliacco A..

Formazioni ufficiali di Cremonese – Genoa

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Lochoshvili, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Collocolo; Zanimacchia, Bertolacci, Okereke; Vazquez. A disposizione: Saro, Ghiglione, Valeri, Ravanelli, Castegnetti, Tenkorang, Ciofani, Sekulov, Afea-Gyan, Milanese, Tsadjout, Bonaiuto. Allenatore: Davide Ballardini.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Calvani, Sommariva, Coda, Aramu, Melegoni, Vasquez, Jagiello, Frendrup, Hefti, Puscas. Allenatore: Alberto Gilardino.

La presentazione del match

QUI CREMONESE – Ballardini potrebbe inizialmente affidarsi al modulo 4-3-3 con Sarr tra i pali e con Ghiglione, Valeri, Ravanelli e Bianchetti pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Collocolo, Castagnetti e Bertolacci. Tridente offensivo composto da Zanimacchio, Vasquez e Okereke.

QUI GENOA – Gilardino potrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Martinez in porta e con una difesa a tre formata da Biraschi, Bani e Dragusin. In cabina di regia il nuovo arrivato Thorsby con Strootman e Frendrup mentre sulle corsie esterne dovrebbero agitre Martin e Hefti. Davanti Gudmundsson e Puscas.

Le probabili formazioni di Cremonese – Genoa

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Ghiglione, Valeri, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Castagnetti, Bertolacci; Zanimacchia, Vazquez, Okereke. Allenatore: Ballardini.

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Martin, Strootman, Thorsby, Frendrup, Hefti; Gudmundsson, Puscas. Allenatore: Gilardino

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: