Cremonese-Giana Erminio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Giana Erminio di Venerdì 24 Luglio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

CREMONA – La Cremonese inaugura la sua estate calcistica venerdì 24 luglio 2026, quando affronterà la Giana Erminio nella prima amichevole della nuova stagione. Il match è in programma alle 18:00 al Campo Sportivo Soldi di Cremona, un appuntamento che segna l’inizio ufficiale del percorso dei grigiorossi verso il campionato 2026/27.

L’incontro sarà a porte aperte, con accesso gratuito per tutti i tifosi: un’occasione ideale per vedere da vicino la squadra di Marco Giampaolo, confermato in panchina e pronto a plasmare identità, ritmo e principi di gioco prima della partenza per il ritiro di Ronzone.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-GIANA ERMINIO]

La presentazione del match

Dopo l’esordio al Soldi, la Cremonese proseguirà il programma in Trentino: sfiderà il Cittadella mercoledì 29 luglio alle 17:00, il Lumezzane sabato 1° agosto alle 16:00 e chiuderà il ciclo mercoledì 5 agosto alle 17:30 contro l’Obermais/Maia Alta. Un percorso graduale che accompagnerà la squadra verso l’avvio ufficiale della stagione.

La Giana Erminio, formazione di Serie C, arriva a Cremona sotto la guida del nuovo allenatore Alessio Gambirasio, decisa a misurarsi con un avversario di categoria superiore per testare condizione e idee tattiche. Per la Cremonese, invece, si tratta del primo passo verso un’estate che porterà all’esordio ufficiale del 22 agosto in trasferta contro l’Empoli, seguito dalla prima gara casalinga allo Zini il 29 agosto contro il Modena.

Le due squadre lombarde hanno già incrociato il loro cammino in passato durante la preparazione estiva, con esiti molto diversi tra loro. Il 20 luglio 2024 la Cremonese si impose con un netto 5-0, mostrando una superiorità evidente sin dai primi minuti. Un anno prima, il 4 agosto 2023, era stata invece la Giana Erminio a sorprendere i grigiorossi, conquistando un 1-2 che aveva ribaltato i pronostici della vigilia

Intanto procede con ottimi numeri la campagna abbonamenti “Rispondi alla Chiamata”, segnale di un entusiasmo crescente attorno alla squadra e alla nuova stagione.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa integralmente in diretta esclusiva su CR1, canale 19 del digitale terrestre, permettendo anche ai tifosi lontani di seguire il debutto stagionale.