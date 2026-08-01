Cremonese-Lumezzane 0-0: diretta live e risultato finale

Diretta Cremonese-Lumezzane di Sabato 1 Agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita amichevole

RONZONE – Sabato 1 agosto, alle ore 16:00, al Centro Sportivo di Ronzone, andrà in scena Cremonese-Lumezzane, match valido per le amichevoli pre-campionato. Dopo test fisici, visite mediche, due settimane di allenamenti al centro Arvedi e la prima amichevole pre stagionale vinta 4-0 con la Giana Erminio al Soldi, la Cremo si è trasferita in Trentino per la seconda fase del lavoro precampionato.

È terminata 1-1 la seconda amichevole della Cremonese targata Marco Giampaolo, la prima disputata in alta quota, a Ronzone. Ad aprire le marcature contro il Cittadella, formazione che parteciperà alla prossima Serie C, è stato Folino nel primo tempo; ha trovato il pari l’esperto attaccante Falcinelli a una manciata di minuti dal fischio finale. Una partita poco spettacolare, sicuramente meno vivace rispetto al poker rifilato dai grigiorossi alla Giana venerdì scorso al Soldi. Anche e soprattutto per i carichi di lavoro di questi giorni: la Cremo domenica ha svolto due allenamenti in Val di Non, lunedì la stessa cosa, ieri una seduta e stamattina un’altra ancora. Ci sono però ancora spunti positivi e interessanti, e dal punto di vista tattico, e da quello legato ad alcune individualità. Unico neo del pomeriggio, di sicuro, l’infortunio occorso a Barbieri, che ha lasciato il campo molto zoppicante a ridosso dell’intervallo.

Nella dirigenza del club bresciano c’è Simone Pesce, centrocampista che ha vestito la maglia della Cremonese nel periodo 2016-2018 e che, con 89 presenze e 5 gol, è stato tra gl assoluti protagonisti della promozione in Serie B (dal 1° posto) del gruppo guidato da Attilio Tesser e capitan Brighenti. Pesce, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2024 proprio vestendo la casacca del Lumezzane, si appresta a incontrare da avversario la squadra che ricorda ancora le sue prodezze: non solo il contributo al ritorno nel campionato cadetto, ma anche la rete decisiva e straordinaria realizzata nel 5-1 col Venezia il 12 maggio 2018, nel match che ha regalato alla Cremo una salvezza che pareva insperata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-LUMEZZANE]

CREMONESE (ITA):. A disposizione:



LUMEZZANE (ITA):. A disposizione:



Reti:



Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Folino, Bianchetti, Fellipe Jack; Lottici Tessadri, Berti, Pontisso, Vandeputte, Pezzella; Nasti, Djuric. A disposizione: Festa, Cassin, Rocchetti, Grassi, Luperto, Lordkipanidze, Tosi, Stuckler, Collocolo, Gerli, De Luca. Allenatore: Marco Giampaolo

LUMEZZANE (4-2-3-1): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Nwachukwu, Mancini; Rolando, Menegazzo; Rocca, Anatriello, Ghillani; Ebone. A disposizione: Busi, Carlini, Gauli, Ghidini, Scanzi, D’Agostino, Paghera, Belvedere, Monachello, Pavanati, Bonardi, Abderma, Ferretti. Allenatore: Paolo Sammarco

La presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE- La Cremonese di Giampaolo si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Agazzi; linea difensiva composta da Folino, Bianchetti e Luperto; a centrocampo agiscono Barbieri, Collocolo, Gerli, Vandeputte e Pezzella; in attacco la coppia Nasti–De Luca guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Folino, Bianchetti, Luperto, Barbieri, Collocolo, Gerli, Vandeputte, Pezzella; Nasti, De Luca. Allenatore: Giampaolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Cremonese-Lumezzane, valida per l’amichevole pre-stagione, sarà trasmessa in diretta su CR1.