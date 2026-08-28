Cremonese-Modena: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cremonese-Modena di Venerdì 28 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

CREMONA – Venerdì 28 agosto 2026, alle 20:30, allo Stadio Giovanni Zini, andrà in scena Cremonese-Modena, anticipo della seconda giornata del campionato di Serie B 2026-2027.

La Cremonese torna davanti al proprio pubblico con un obiettivo chiaro: riscattare il ko dell’esordio contro l’Empoli. L’esordio dei grigiorossi al Castellani è stato amaro. La squadra di Giampaolo ha comandato il gioco con un ottimo possesso palla e 14 conclusioni, ma l’Empoli ha colpito con cinismo. L’episodio decisivo è arrivato al 21’quando Stiven Shpendi ha firmato il gol dell’1‑0. Nella ripresa, l’espulsione di Ceesay sembrava poter cambiare l’inerzia, ma la Cremonese non è riuscita a scardinare la difesa toscana nonostante un assedio prolungato. Il Modena di Daniele Galloppa, invece, arriva con entusiasmo e fiducia dopo la vittoria esterna di Benevento.

Gli ultimi confronti tra le due squadre raccontano una sfida sempre aperta e ricca di gol. Nella stagione 2024‑2025, infatti, i due match terminarono entrambi 2‑2,

A dirigere la gara sarà Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli ssistenti Simone Pistarelli di Fermo e Davide Santarossa di Pordenone. Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo. Al Var ci sarà Marco Piccinini di Forlì, mentre l’AVAR sarà Francesco Meraviglia di Prato.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE-MODENA]

Convocati Modena

Portieri: Leandro Chichizola (1), Leonardo Consiglio (22), Andrea Maran (12).

Difensori: Davide Adorni (28), Gady-Pierre Beyuku (2), Steven Nador (6), Bryant Nieling (20), Martino Odero (15), Diego Ronco (34), Daniel Tonoli (77)

Centrocampisti: Wisdom Acquah (32), Paulo Azzi (27), Alessandro Bianco (42), Gaston Brugman (16), Antonio Imputato (26), Simone Santoro (8), Francesco Zampano (7)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (70), Luca Bacchin (29), Kleis Bozhanaj (17), Giuseppe Caso (10), Pedro Mendes (11), Daniele Montevago (9), Giacomo Olzer (72).

Presentazione del match

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese dovreebbe disporsi con un 4-2-3-1: Fulignati tra i pali, linea difensiva con Vogliacco, Luperto, Bianchetti e Pezzella. In mezzo, la coppia Lottici Tessadri–Gerli garantisce ordine e copertura. Sulla trequarti agiscono Berti, Bonazzoli e Vandeputte, chiamati a supportare De Luca..

COME ARRIVA IL MODENA – Il Modena dovrebbe rispondere con il suo classico 3-4-2-1: Chichizola in porta, terzetto difensivo formato da Tonoli, Nador e Nieling. Sulle fasce lavorano Imputato e Zampano, mentre in mezzo Brugman e Bianco danno equilibrio. Sulla trequarti, Ambrosino e Caso si muovono alle spalle di Mendes, terminale offensivo della squadra di Galloppa.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: