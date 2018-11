Croazia – Spagna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Croazia – Spagna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20.45

ZAGABRIA – Domani sera alle ore 20.45 andrà in scena Croazia – Spagna, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine croata che viene dal pareggio casalingo contro l’Inghilterra ed in classifica occupa l’ultima posizione con un solo punto. Dall’altra, invece, c’è la Nazionale iberica che ha conquistato sei punti ma nell’ultimo turno ha fallito il match-point qualificazione perdendo in casa contro l’Inghilterra. Sono sette i precedenti tra le due squadre con la Spagna che ha trionfato 4 volte contro i 2 successi della Croazia, 1 solo pareggio. Nelle sette sfide giocate gli iberici hanno messo a segno 13 reti mentre la Nazionale a scacchi solo 6.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 15 novembre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CROAZIA – La Nazionale padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Livakovic in porta, pacchetto difensivo composto da Jedvaj e Pivaric sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vida e Lovren. A centrocampo Kovacic in cabina di regia con Modric e Rakitic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Kramaric, Rebic e Perisic.

QUI SPAGNA – Qualche dubbio per Luis Enrique che dovrebbe rispondere con un modulo speculare: De Gea in porta, pacchetto difensivo composto da Ramos e Fernandez al centro mentre sulle fasce Gayà ed uno tra Azpilicueta e Jonny. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con Saul e Ceballos mezze ali mentre davanti spazio al tridente formato da Asensio, Rodrigo ed Isco.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Croazia – Spagna, valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League, sarà visibile in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà possibile guardarla in streaming attraverso Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Croazia – Spagna

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Pivaric; Modric, Kovacic, Rakitic; Kramaric, Rebic, Perisic. Allenatore: Zlatko Dalic

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Azpilicueta/Jonny, Ramos, Fernandez, Gayà; Saul, Busquets, Ceballos; Asensio, Rodrigo/Morata, Isco. Allenatore: Luis Enrique

STADIO: Maksimir