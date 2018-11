Croazia-Spagna 3-2, il tabellino: rete decisiva di Jedvaj

Il tabellino di Croazia-Spagna 3-2 il risultato finale, doppietta di Jedvaj e rete di Kramaric per i padroni di casa mentre per gli ospiti a segno Ceballos e Sergio Ramos.

ZAGABRIA – Nel match valido per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega di UEFA Nations League la Croazia batte la Spagna 3-2 all’ultimo respiro. Succede tutto nella seconda frazione con i padroni di casa che passano per due volte con Jedvaj e Kramaric ma le Furie Rosse pareggiano con Ceballos e Sergio Ramos. Sembra finita ma all’ultimo minuto la Nazionale croata trova il gol vittoria grazie a Jedvaj. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Dalic che si giocherà l’accesso alle semifinali nel match contro l’Inghilterra, in programma domenica, mentre la Spagna dovrà sperare in un pareggio per restare in testa.

Croazia-Spagna 3-2: il tabellino del match

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Jedvaj; Rakitic (68′ Vlasic), Brozovic; Rebic (74′ Brekalo), Modric, Perisic; Kramaric (89′ Pjaca). Allenatore: Dalic

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba; Saul (74′ Suso), Busquets, Ceballos; Rodrigo (61′ Asensio), Iago Aspas (64′ Morata), Isco. Allenatore: Luis Enrique

RETI: 54′ Kramaric (C), 56′ Ceballos (S), 69′ Jedvaj (C), 78′ Sergio Ramos (S), 93′ Jedvaj (C)

AMMONIZIONI: Rebic, Perisic (C), Sergio Busquets, Ceballos (S)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Maksimir