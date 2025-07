Conte rivoluziona il Napoli con Beukema e Lucca. Modric sbarca al Milan, che rinuncia ad Archie Brown. Sancho nel mirino della Juventus

MILANO – L’estate del calcio italiano entra nel vivo con movimenti significativi e trattative che delineano nuovi scenari. Le big della Serie A stanno rimodellando le proprie rose, tra colpi di mercato e scelte strategiche che fanno discutere tifosi e addetti ai lavori.

Antonio Conte è già al lavoro per costruire un Napoli competitivo. In difesa, arriva Sam Beukema dal Bologna per una cifra complessiva di 33 milioni, pronto a guidare la retroguardia partenopea. In attacco si punta su Lorenzo Lucca dell’Udinese, con un’offerta da 35 milioni. Il club segue anche Dan Ndoye e Noa Lang, ma le richieste economiche frenano le trattative.

La Juventus intensifica i contatti per Jadon Sancho, con un’offerta da 10 milioni più bonus. Il giocatore gradirebbe il trasferimento. Intanto, il futuro di Vlahovic resta incerto: diverse voci di mercato lo riguardano ma mancano proposte concrete.

Il Milan, sfumato Archie Brown, punta forte su Guéla Doué dello Strasburgo. Il club francese però alza l’asticella, chiedendo 25 milioni. In arrivo Luka Modric, atteso lunedì per firmare: il centrocampista croato rappresenta un colpo di grande spessore.

Maurizio Sarri vuole costruire il nuovo centrocampo della Lazio partendo da Nicolò Rovella. Il tecnico lo considera centrale nella sua filosofia di gioco. Il DS Fabiani lavora per blindarlo e impostare le prossime mosse sul mercato.

La Fiorentina guarda lontano e accoglie Eman Kospo, classe 2007 cresciuto nella Masia del Barcellona. Il giovane centrocampista offensivo porta con sé talento e prospettiva, incarnando la volontà viola di investire sui giovani.

Ufficiale Christian Ordóñez dal Vélez al Parma, che é trattativa con la Fiorentina per Simon Sohm, possibile accordo a 15 milioni. Mercato ambizioso per il Como, con gli acquisti di Jayden Addai (AZ), Martin Baturina (Dinamo Zagabria), e Jesus Rodriguez (Betis). Fabregas punta forte su giovani di talento. Rafforzamento per il Pisa con Isak Vural, Mateus Lusuardi e Giacomo Maucci, tutti giovani con potenziale. Riscatti importanti per il Cagliari(Caprile, Adopo, Piccoli) per 24 milioni. Si valutano cessioni strategiche. Alla Cremonese arriva Romano Floriani Mussolini dalla Lazio. Uscite probabili per Antov e Gelli.