Serie B, Crotone – Empoli 0-0: il tabellino

Un pareggio che va stretto al Crotone quello della sfida allo Scida contro l’Empoli, arrivato in una gara per lunghi tratti a senso unico a favore della squadra di Stroppa. Primo tempo dominato dal Crotone, che gioca praticamente sempre nella metà campo avversaria senza però riuscire a sbloccare il risultato. Ci va vicino in tre occasioni con Benali, poi Dezi con un clamoroso tentativo di autogol sventato da Brignoli, e ancora Gigliotti al 34′ con una conclusione che coglie il palo, rimbalza addosso a Brignoli e poi torna in campo. Solo nel finale l’ Empoli si affaccia dalle parti di Cordaz con Dezi, il cui tiro viene respinto di piede dal portiere di casa.

La squadra di Bucchi affronta la ripresa con un altro piglio, al 60′ va vicino al vantaggio con Moreo il cui piattone a porta vuota viene salvato dalla scivolata di Gigliotti. Il caldo si fa sentire, la stanchezza cresce e le occasioni diminuiscono. Maxi Lopez fa il suo esordio e subito impegna Brignoli, ma finisce con un pari sul quale il Crotone ha davvero molto da recriminare.

Crotone – Empoli 0-0: il tabellino della partita

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta (66’ Mustacchio); Messias (46’ Vido), Simy (77’ Maxi Lopez). A disposizione: Figliuzzi, Festa, Bellodi, Evans, Rutten, Panza, Crociata, Itrak, Gomelt. Allenatore: Stroppa.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli S., Maietta, Antonelli (55’ Balkovec); Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi (59’ Frattesi); La Gumina, Moreo (75’ Mancuso). A disposizione: Perucchini, Provedel, Nikolaou, Pirrello, Bajrami, Fantacci, Piscopo, Ricci, Merola. Allenatore: Bucchi.

Stadio: Ezio Scida

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Reti: –

Ammoniti: Dezi, Molina

Espulsioni: –

Recupero: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.