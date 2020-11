Crotone – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Crotone – Lazio del 21 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A

CROTONE – Sabato 21 novembre alle ore 15 andrà in scena Crotone – Lazio, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la formazione pitagorica che viene dal pareggio esterno contro il Torino ed in classifica occupa l’ultima posizione con 2 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine capitolina che è reduce dall’incredibile pari casalingo contro la Juventus ed in classifica occupa il nono posto con 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CROTONE-LAZIO IN DIRETTA Sabato 21 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CROTONE – Stroppa dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2 con Cordaz in porta, pacchetto difensivo composto da Magallan, Marrone e Golemic. A centrocampo Cigarini in cabina di regia con Vulic e Zanellato mezze ali con Pedro Pereira e Reca sulle corsie esterne. In attacco tandem offensivo composto da Messias e Simy.

QUI LAZIO – Modulo speculare per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Luis Alberto e Akpa Akpro mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Marusic. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e Correa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Crotone – Lazio, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 252 del satellite, numero 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A, canale 202. Sarà possibile seguire Crotone – Lazio anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, bisognerà prima scaricare la app per sistemi iOS e Android. L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti dedicati.

Le probabili formazioni di Crotone – Lazio

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Ezio Scida