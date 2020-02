Serie B, Crotone-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Crotone-Pescara del 23 febbraio 2020: incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.

CROTONE – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Crotone e Pescara nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nel Crotone tandem offensivo composto da Armenteros e Simy mentre nel Pescara coppia d’attacco formata da Galano e Bocic.

Le formazioni ufficiali di Crotone-Pescara

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic, Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina, Armenteros, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa