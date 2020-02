Roma – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Roma – Lecce del 23 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

ROMA – Domenica 23 febbraio alle ore 18 andrà in scena Roma – Lecce, incontro valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra capitolina che viene dal successo casalingo contro il Gent in Europa League. In campionato, invece, gli uomini di Fonseca sono reduci da tre k.o. di fila ed in classifica occupano la quinta posizione con 39 punti. Dall’altra parte ci sono i salentini che sono reduci da tre successi di fila, ultimo in casa contro la SPAL, ed in classifica occupano la sedicesima posizione con 25 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 23 febbraio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 le probabili formazioni.

La presentazione del match

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe schierare la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto difensivo composto da Spinazzola e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Smalling. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Mkhitaryan, Pellegrini e Carles Perez a supporto dell’unica punta Dzeko.

QUI LECCE – Qualche problema in attacco per Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Donati e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Deiola in cabina di regia con Majer e Barak mezze ali mentre davanti Mancosu e Shakhov alle spalle di Lapadula.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Lecce, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Roma – Lecce

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez, Dzeko. Allenatore: Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Majer, Deiola, Barak, Mancosu, Shakhov, Lapadula. Allenatore: Liverani

STADIO: Olimpico