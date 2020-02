Lecce – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – SPAL del 15 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Sabato 15 febbraio alle ore 15 andrà in scena Lecce – SPAL, incontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i salentini che sono reduci dalla vittorie contro Torino e Napoli ed in classifica occupano la diciassettesima posizione con 22 punti. Dall’altra, invece, ci sono gli estensi che vengono dal k.o. interno contro il Sassuolo e dal conseguente esonero di Semplici, al suo posto Di Biagio. La compagine emiliana occupa l’ultimo posto in classifica con 15 punti.

Sabato 15 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – Pochi dubbi per Liverani che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Donati sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lucioni e Rossettini. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Majer e Barak mezze ali mentre davanti Saponara in vantaggio su Mancosu per giocare alle spalle del tandem offensivo composto da Falco e Lapadula.

QUI SPAL – La squadra emiliana, con l’arrivo di Di Biagio, dovrebbe passare al 4-3-3 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek e Reca sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vicari e Bonifazi. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Castro e Valoti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Strefezza, Petagna e Di Francesco.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – SPAL, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Lecce – SPAL

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati, Majer, Petriccione, Barak, Saponara, Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Valoti, Missiroli, Castro, Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

STADIO: Via del Mare