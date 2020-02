Serie A, Lecce – SPAL: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Lecce – SPAL: anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

LECCE – Tutto pronto allo Stadio Via del Mare di Lecce per l’incontro tra Lecce –SPAL, anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con il tandem d’attacco formato da Falco e Lapadula supportati sulla trequarti da Mancosu; per gli ospiti modulo 4-3-3 con Petagna centrale mentre Valoti e Di Francesco sugli esterni d’attacco. A dirigere il match del Via del Mare sarà il signor Guida della sezione di Torre Annunziata. All’andata la sfida finì con la vittoria dei salentini per 3 a 1.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Lecce – SPAL

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula. A disposizione: Gabriel, Chironi, Rispoli, Dell’Orco, Paz, Vera, Shakhov, Petriccione, Tachtsidis, Saponara, Oltremarini, Rimoli. Allenatore: Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Petagna, Di Francesco. A disposizione: Letica, Thiam, Sala, Felipe, Tomovic, Strefezza, Tunjov, Murgia, Fares, Floccari. Allenatore: Di Biagio