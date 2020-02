I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì 17 febbraio sono dedicate ai posticipi di Serie A, Serie B, Premier League, Ligue 2 e dei Gironi A e B di Serie C

Lunedì 17 febbraio si giocano i posticipi della ventiquatttesima giornata di Serie A e Serie B. Posticipi anche in Premier League, Ligue 2 e Gironi A e B di Serie C. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Chelsea – Manchester United 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata di Ligue 1. I padroni di casa provengono pareggio per 2-2 sul campo del Leicester e in classifica sono quarti con 61 punti. Sei lunghezze in meno per gli ospiti, noni e reduci dal pari interno a reti inviolate contro il Wolverhampton.

Milan – Torino 1 (ore 20.30)

Posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Milan proviene dalla sconfitta nel Derby della madonnina per 4-2 e in classifica sono decimi con 32 punti .I granata sono in piena crisi, nonostante il cambio di allenatore: sono reduci da quattro ko di fila e sono tredicesimi a quota 27.

Chievo – Salernitana 1 (ore 21)

Posticipo della ventiquattresima giornata di Serie B. Il Chievo proviene dal pareggio per 1-1 sul campo del Pisa e in classifica sono unidcesimi con 31 punti. Cinque lunghezze in più per la Saleritana, quinta e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro il Trapani.

Chateauroux – Lens 2 (ore 20.45)

Gara valida per la venticinquesima giornata di Ligue 2. Lo Chateauroux proviene dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Troyes e in classifica è sedicesimo con 25 punti. Ventidue lunghezze in più per il Lens, secondo a -4 dalla capolista Lorient e reduce dal pareggio casalingo per 0-0 contro il Lorient.

Carrarese – Renate under 2,5 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C. La Carrarese proviene dalla sconfitta per 2-1 rimediata sul campo dell’Olbia e in classifica é quarta con 39 punti. A quota 43 il Renate, secondo e reduce dalla vittoria casalinga per 1-0 contro la Pistoiese.

Reggio Audace – Arzignano Chiampo 1 (ore 20)

Gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C. Il Reggio Audace proviene dalla sconfitta per 5-1 sul campo del Carpi e in classifica é seconda con 51 punti, a -6 dalla capolista Vicenza. A quota 22 l’Arzignano Chiampo, terzultimo e reduce dal pareggio casalingo per 2-2 conto la Triestina.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 17 febbraio 2020

Chelsea – Manchester United 1 (1,85)

Milan – Torino 1 (1,63)

Chievo – Salernitana 1 (2,05)

Chateauroux – Lens 2 (1,80)

Carrarese – Renate under 2,5 (1,60)

Reggio Audace – ArzignanoChiampo 1 (1,40)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 250 euro