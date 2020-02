L’attaccante ospite è il migliore del match, oltre al gol, è un’autentica spina nel fianco della difesa abruzzese; 7,5 in pagella. Il peggiore è Elizalde che commette ingenuamente il fallo da rigore; 5 di voto per lui

PESCARA (5-3-2): Fiorillo 6; Zappa 6.5, Bettella 5.5, Drudi 6, Del Grosso 6 (dal 40′ pt Elizalde 5), Crecco 6 (dal 39′ st Maniero s.v.); Memushaj 6, Palmiero 6, Melegoni 6 (dal 31′ st Clemenza s.v.); Galano 5.5, Bocic 5.5. A disposizione: Alastra, Farelli, Marafini, Masciangelo, Bruno, Borrelli, Pavone, Manè. Allenatore: Nicola Legrottaglie

CITTADELLA (4–3–1–2): Paleari 6; Ghiringhelli 6 (dal 26′ st Adorni 6), Perticone 5.5, Frare 6, Rizzo 6; Proia 6, Iori 7, Branca 6; D’Urso 5.5 (dal 39′ st Luppi s.v.); Diaw 7.5, Rosafio 5.5 (dal 23′ st Stanco 6). A disposizione: Maniero, Benedetti, Ventola, Bussaglia, Vita, Gargiulo, Panico, De Marchi. Allenatore: Roberto Venturato

Reti: al 6′ pt Diaw, al 22′ pt Zappa, al 30′ st Iori (rigore)

Assist: Proia, Melegoni

Ammonizioni: Perticone (C), D’Urso (C), Bocic (P), Memushaj (P), Rizzo (C)

Espulsioni: –

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa