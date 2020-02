Calcio italiano in evidenza con la Serie A, B e minori. Il 15 febbraio attese anche diverse sfide tra i principali campionati europei

Sabato 15 febbraio giornata con tanti risultati in tempo reale da seguire a partire dal campionato italiano con Serie A e B sugli scudi. Almeno otto gli incontri che seguiremo in diretta, alcuni anche con il supporto della webcronaca. Non da meno negli altri campionati europei con Premier League, Liga e Bundesliga a fare da padroni. Prima di vedere assieme il quadro completo della giornata, spazio agli incontri che si sono già disputati. Partiamo dalla Superliga in Argentina dove finisce 1-1 tra Colon e Racing Club mentre in Ecuador successo esterno di LDU Quito du Deportivo Cuenca per 2-1. In Colombia 1-1 tra Aguilas e Tolima mentre successo casalingo per 1-0 del Petrolera su La Equidad. In Messico 3-1 dell’Atletico San Luis su Leon mentre Monarcas fa 1-1 con Tijuana. In Paraguay invece la Libertad passa 2-1 in casa dello Sporting Luqueno mentre in Perù colpo esterno per 2-0 del Binacional sul Cesar Vallejo. Nella OFC Champions League pareggi per 3-3 di Toti City su Henderson Eels e 1-1 tra Lautoka su Malampa Revivors. Infine nella A-League australiana 1-0 del Wellington Phoenix in casa del Melbourne City.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]