Diretta Juve Stabia – Crotone: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Juve Stabia – Crotone del 15 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sabato 15 febbraio alle ore 15, allo stadio Romeo Menti, si gioca Juve Stabia – Crotone, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio in extremis sul campo dell’Ascoli grazie al suo portiere Provedel e in classifica sono al quindicesimo posto con 29 punti. Otto lunghezze in più per i calabresi, secondi in classifica a 37 punti insieme con lo Spezia e il Frosinone. Sono reduci da una vittoria casalinga di misura contro la Cremonese. All’andata finì 2 a 0 per i calabresi.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni di Juve Stabia – Crotone

Le Vespe dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Provedel in porta e retroguardia composta da Fazio ed Allievi al centro e da Vitiello e Germoni sulle fasce. A centrocampo Calò in regia con Addae e Mallamo mezze ali. Sulla trequarti Bifulco supporterà la coppia d’attacco Canotto e Forte. Probabile modulo 3-5-2 per il Crotone con Cordaz tra i pali e difesa composta da Golemic, Spolli e Gigliotti. In mezzo al campo Barberis in regia con Benali e Crociata mezze ali mentre sulle fasce ci saranno Molina e Mazzotta. La coppia d’attacco sarà formata da Armenteros e Simy

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Germoni; Mallamo, Calò, Addae; Bifulco; Canotto, Forte. Allenatore: Caserta

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Armenteros, Simy. Allenatore: Stroppa

Dove seguire Juve Stabia – Crotone

Il match Juve Stabia – Crotone, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.