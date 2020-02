Atalanta – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Roma del 15 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

BERGAMO – Domani sera, sabato 15 febbraio, alle ore 20.45 andrà in scena Atalanta – Roma, match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Incontro che si preannuncia di fondamentale importanza visto che entrambe le squadre stanno lottando per un posto nella prossima Champions League. Da una parte ci sono gli orobici che sono reduci dal successo esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupano la quarta posizione con 42 punti. Dall’altra parte ci sono i capitolini che vengono da due pesanti sconfitte contro Sassuolo e Bologna ed in classifica occupano il quinto posto con 39 punti.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I nerazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Gosens ed uno tra Hateboer e Castagne. In attacco Gomez e Ilicic agiranno alle spalle di Zapata.

QUI ROMA – Dubbi per Fonseca che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pau Lopez tra i pali, pacchetto arretrato formato da Spinazzola o Bruno Peres e Kolarov sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fazio e Smalling. A centrocampo Mancini adattato a regista insieme a Veretout mentre davanti ballottaggi tra Carles Perez/Under e Perotti/Mkhitaryan, gli unici certi del posto sono Pellegrini e l’unica punta Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Roma, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Atalanta – Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini Carles Perez; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Gewiss Stadium