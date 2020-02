Fiorentina – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Atalanta dell’8 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Sabato 8 febbraio alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Atalanta, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus ed in classifica occupano il quattordicesimo posto con 25 punti. Dall’altra parte c’è la squadra orobica che viene dal pareggio casalingo contro il Genoa ed in classifica occupa la quarta posizione, in coabitazione con la Roma, con 39 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 8 febbraio alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Benassi e Ghezzal mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Cutrone.

QUI ATALANTA – Gasperini doverebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, reparto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo Freuler e Pasalic in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Gomez e Ilicic a supporto di Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Atalanta, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Benassi, Ghezzal, Dalbert, Chiesa, Cutrone. Allenatore: Iachini

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens, Freuler, Pasalic, Hateboer, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Artemio Franchi