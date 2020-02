Serie A, Torino – Sampdoria: le formazioni ufficiali della partita dalle ore 17

Le formazioni ufficiali di Torino – Sampdoria: gara della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

TORINO – Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Torino per l’incontro tra Torino – Sampdoria, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-4-3 con il tridente d’attacco formato da Verdi, Belotti e Berenguer; per gli ospiti modulo 4-4-2 con Quagliarella e Gabbiadini in avanti. A dirigere il match dell’Olimpico – Grande Torino sarà il signor Valeri della sezione di Roma. All’andata la sfida finì con la vittoria per 1 a 0 dei blucerchiati.

SEGUI LA CRONACA IN DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Torino – Sampdoria [IN ATTESA DI COMUNICAZIONI]

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanko, Nkoulou, De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina, Berenguer, Belotti, Verdi. Allenatore: Longo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello, Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri