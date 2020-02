Torino – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Torino – Sampdoria dell’8 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

TORINO – Sabato 8 febbraio alle ore 18 andrà in scena Torino – Sampdoria, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalle brutte sconfitte contro Lecce ed Atalanta ed il conseguente addio di Mazzarri, al suo posto Longo. I Granata occupano il dodicesimo posto in classifica con 27 punti. Dall’altra parte c’è la Doria che, nella scorsa giornata, ha perso in casa contro il Napoli ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 20 punti.

La cronaca minuto per minuto

TORINO-SAMPDORIA IN DIRETTA Sabato 8 febbraio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – Rebus formazione per Longo che dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto arretrato formato da Izzo, Lyanco e Nkoulou. A centrocampo Lukic e Rincon in cabina di regia con De Silvestri e Ola Aina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer a supporto del tandem offensivo composto da Millico e Belotti.

QUI SAMPDORIA – Ranieri dovrebbe puntare sul classico 4-4-2 con Audero tra i pali, reparto difensivo composto da Bereszynski e Augello sulle corsie laterali mentre nel mezzo Colley e Tonelli. A centrocampo Ekdal e Thorsby in cabina di regia con Ramirez e Linetty sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Sampdoria, valido per il ventitreesimo turno del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Torino – Sampdoria

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanko, Nkoulou, De Silvestri, Rincon, Lukic, Ola Aina, Berenguer, Millico, Belotti. Allenatore: Longo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello, Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty, Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

STADIO: Olimpico – Grande Torino