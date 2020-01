Lecce – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Torino del 2 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

LECCE – Domenica 2 febbraio alle ore 18 si giocherà Lecce – Torino, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro l’Hellas Verona ed in classifica occupano il quartultimo posto con 16 punti. Dall’altra parte ci sono i Granata che vengono dal pesantissimo k.o. interno contro l’Atalanta e dall’uscita in Coppa Italia per mano del Milan. In classifica occupano la dodicesima posizione, insieme a Bologna e Napoli, con 27 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 2 febbraio alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa hanno problemi per infortuni e squalifiche ma dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Donati sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rossettini e Lucioni. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Majer e Deiola mezze ali mentre poco più avanti spazio a Mancosu che supporterà il tandem d’attacco composto da Lapadula e Falco.

QUI TORINO – Ultima spiaggia per Mazzarri che dovrebbe affidarsi al classico 3-4-2-1 con Sirigu tra i pali, pacchetto arretrato formato da Lyanco, Nkoulou e Djidji. A centrocampo Meité e Rincon centrali con esterni De Silvestri ed Aina. Davanti ci saranno Berenguer e Verdi che supporteranno l’unica punta Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Torino, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky e in streaming su SkyGo.

Le probabili formazioni di Lecce – Torino

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Petriccione, Deiola; Mancosu; Falco, Lapadula. Allenatore: Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore: Mazzari

STADIO: Via del Mare