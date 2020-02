Lecce – Torino, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lecce – Torino: incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 3 febbraio con calcio d’inizio alle ore 18

LECCE – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, al Via dal Mare, si sfidano Lecce e Torino per la terza giornata del girone di ritorno. I granata dopo la schiaccante sconfitta contro l’Atalanta di una settimana fa e dopo l’esclusione dalla Coppa Italia, cercamo riscatto; sono dodicesimi con 27 punti mentre i salentini sono diciassettesimi a quota 16. Il match sarà diretto da Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Mondin, il quarto uomo Di Martino, il VAR Nasca e l’AVAR Cecconi. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 17.15. Sono complessivamente 13 i precedenti, in terra pugliese, con 5 vittorie dei padroni di casa, 2 affermazioni deglia ospiti e 5 pareggi. All’andata il Lecce ha vinto per 2-1.

Alla vigilia del match Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato di una partita difficile , che i suoi ragazzi dovrammo affrontare cercando di sbagliare il meno possibile e puntando a fare risultato



Walter Mazzarri, tecnico del Torino, vista la delicatezza della partita che, in caso di riultato negativo, potrebbe sfociare nel suo esonero, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.



Le formazioni ufficiali di Lecce – Torino

