Benevento – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

BENEVENTO – Domenica sera 2 febbraio, alle ore 21 si giocherà Benevento – Salernitana, derby campano valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che stanno comandando nettamente la serie B con 50 punti e nell’ultimo turno hanno vinto in trasferta contro il Cittadella. Dall’altra parte la squadra di Ventura viene da due vittorie consecutive contro il Pescara e contro il Cosenza ed in classifica occupano sorprendentemente il quarto posto con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica sera 2 febbraio, alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BENEVENTO – Qualche acciaccato per i padroni di casa che dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Maggio e Schiattarella sulle fasce mentre centrali giocheranno Caldirola e Letizia. A centrocampo Viola in cabina di regia con Hetemaj e Kragl mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Coda centrale con Sau e Improta sugli esterni.

QUI SALERNITANA – La compagine di Ventura dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Micai in porta, reparto arretrato formato da Karo, Migliorini e Jaroszinsky. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Akpa Akpro e Dzcizek mezze ali mentre sulle fasce ci saranno Lombardi e Kiyine. La coppia d’attacco sarà formata da Djuric e Gondo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Benevento – Salernitana, derby campano della ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento – Salernitana

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Maggio, Caldirola, Letizia, Schiattarella; Hetemaj, Viola, Kragl; Improta, Coda, Sau. Allenatore: Inzaghi F.

SALERNITANA (3-5-2): Montipò; Karo, Migliorini, Jaroszinsky; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dzcizek, Kiyine; Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura

STADIO: Ciro Vigorito