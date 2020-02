Serie A, Udinese – Inter: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Udinese – Inter del 2 febbraio 2020: incontro valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

UDINE – Conto alla rovescia per la sfida tra Udinese e Inter al via dalle 20.45. Alla luce di risultati di Juventus e Lazio, nerazzurri obbligati a vincere per tenere il passo ma avrà un avversario tutt’altro che semplice. Formazioni ufficiali dalle 19.45 con Conte che ha poche opzioni a centrocampo, causa gran numero di indisponibili: tra i pali possibile spazio a Padelli visto un problema al dito per Handanovic; a metà campo salgono le quote per il nuovo arrivo Eriksen che potrebbe completare il trio degli interni con Barella e Vecino mentre in avanti con Lautaro squalificato spazio a Sanchez o al giovane Esposito. Squadra di casa con un grande dubbio, quello della presenza o meno di Nuytinck in difesa; in avanti il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Okaka e Lasagna. Il match si potrà seguire in tempo reale con la nostra cronaca. Sulla possibile staffetta tra Sanchez ed Esposito era intervenuto lo stesso Conte alla vigilia: “Uno dei due giocherà, ovvero chi darà più garanzie. L’assenza di Lautaro Martinez è importante, ha affinato l’intesa con Lukaku perché hanno giocato sempre loro. La sua squalifica è un’opportunità per chi ha giocato meno”.



SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Udinese – Inter

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger-Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Zeegelar, Jajalo, Walace, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti. [formazioni ufficiali dalle 19.45]

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. A disposizione: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Brozovic, Agoume, Moses, Sanchez. Allenatore: Conte. [formazioni ufficiali dalle 19.45]

Arbitro: Marco Di Bello

Assistenti: Alassio, Valeriani

Quarto ufficiale: Piccinini

VAR e AVAR: Fabbri e Galetto