Fiorentina-Atalanta 1-2, il tabellino: quarto posto solitario per la Dea

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-2 il risultato finale: reti di Zapata e Malinovskyi per il successo della Dea mentre ai Viola non basta Chiesa.

FIRENZE – Nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l’Atalanta espugna il Franchi battendo la Fiorentina 2-1. Successo in rimonta per la squadra nerazzurra grazie ai gol di Zapata e Malinovskyi mentre ai padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio di Chiesa. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Gasperini che stacca la Roma portandosi a quota 42 punti, quarto posto solitario, mentre la Viola resta in quattordicesima posizione con 25 punti.

Fiorentina-Atalanta 1-2: il tabellino del match

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Lirola, Benassi (85′ Badelj), Pulgar (79′ Sottil), Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Cutrone (46′ Vlahovic). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Dalle Mura, Ceccherini, Terzic, Venuti, Agudelo, Badelj, Sottil, Ghezzal. Vlahovic. Allenatore: Giuseppe Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens, Freuler, Pasalic (64′ Malinovskyi), Castagne, Gomez (90′ Tameze), Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Bellanova, Czyborra, Hateboer, Caldara, Tameze, Malinovskyi, Colley, Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini

RETI: 32′ Chiesa (F), 49′ Zapata (A), 72′ Malinovksyi (A)

AMMONIZIONI: Castrovilli, Vlahovic (F), Zapata, Gollini (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Artemio Franchi