Diretta Cittadella – Empoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Cittadella – Empoli dell’ 8 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

CITTADELLA – Sabato 8 febbraio, alle 15, allo stadio Tombolato, si gioca Cittadella – Empoli, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria in trasferta per 0-3 sul campo del Trapani e in classifica sono al sesto posto con 33 punti, insieme a Salernitana e Perugia. Sei lunghezze in meno per i toscani, sedicesimi a pari merito con il Venezia e reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro il Crotone. All’andata è finita 1 a 0 per l’Empoli.

Le probabili formazioni di Cittadella – Empoli

Il Cittadella potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Paleari in porta e retroguardia composta da Perticone e Frare al centro e da Mora e Rizzo sulle fasce. A centrocampo Proia, Iori e Branca. Sulla trequarti Luppi, di supporto alla coppia d’attacco formata da Stanco e Diaw. Probabile modulo 4-3-3 per l’Empoli con Brignoli tra i pali e difesa composta da Fiamozzi e Balkovec sulle fasce e al centro da Maietta e Romagnoli. In mezzo al campo Ricci in regia con Frattesi e Henderson mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Tutino e Ciciretti sulle fasce mentre Mancuso sarà la punta centrale.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Perticone, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Luppi; Stanco, Diaw. Allenatore: Venturato.

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino. Allenatore: Marino

Dove seguire Cittadella – Empoli

Il match Cittadella – Empoli, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.