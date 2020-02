Diretta Pordenone – Livorno: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Pordenone – Livorno dell’8 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

PORDENONE – Sabato 8 febbraio, alle 15, alla Dacia Arena di Udine, si gioca Pordenone – Livorno, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 1-0 rimediata in trasferta sul campo dello Spezia, che ha fatto seguito a quella contro il Pescara, in classifica sono secondi con 35 punti, ampiamene staccati dalla capolista Benevento e a +1 dal Crotone, che occupa il terzo posto. Soltanto a quota 13 i toscani, fanalino di coda del torneo a -6 dalla penultima e reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 subita dall’Ascoli. Soltanto un precedente in terra friulana, tra le due compagini, con vittoria degli amaranto. All’andata è finita 2-1 in favore del Livorno, con reti di Agazzi, strizzolo e Marras.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Allenatore: Attilio Tesser.



Allenatore: Paolo Tramezzani.



Le probabili formazioni di Pordenone – Livorno

Il Pordenone potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta e retroguardia composta da Camporese e Barison al centro e da De Agostini e Almici sulle fasce. A centrocampo Misuraca, Burrai, e Pobega. Sulla trequarti Gavazzi, di supporto alla coppia d’attacco formata da Strizzolo e Bocalon. probabile modulo 4-3-3 per il Livorno con Plizzarri tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bodgan-Boben e da Del Prato e Porcino sulle fasce. In mezzo al campo Luci e Viviani; sulle corsie Porcino e Rocca. Tridente offensivo formato da Marras, Braken e Murilo.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Bocalon. Allenatore: Tesser.

LIVORNO (4-3-3): Plizzari; Del Prato, Bogdan, Boben, Porcino; Luci, Viviani, Rocca; Marras, Braken, Murilo. Allenatore: Breda.

Dove seguire Pordenone – Livorno

Il match Pordenone – Livorno, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.