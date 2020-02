Serie A, Atalanta – Roma: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Roma: anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

BERGAMO – Big match anticipo della 24ma giornata questa sera dalle 20.45 tra Atalanta e Roma. Punti pesanti in palio in chiave Champions League per le due squadre che promettono battaglia. Seguiremo come di consueto questo incontro con il supporto della nostra cronaca diretta. Dalle 19.45 circa scopriremo invece le formazioni ufficiali del match diretto da Orsato. Se Gasperini dovrebbe confermare la formazione prevista alla vigilia, dall’altra parte c’è Fonseca che deve sopperire all’assenza a centrocampo di Cristante e sembrerebbe orientato a rilanciare Mancini a centrocampo con Fazio che tornerebbe centrale con Smalling. Dal primo minuti dovrebbe esserci anche Mkhitaryan con l’esclusione di Kluivert e Under. Sguardo agli ultimi precedenti tra le due squadre con una situazione di equilibrio. Nell’ultimo ci fu un pirotecnico 3-3 con gol di Dzeko (doppietta), El Shaarawy, Castagne, Toloi e Zapata. L’ultimo successo giallorosso nella stagione 2017-2018 grazie a una rete di Kolarov mentre l’ultimo dei bergamaschi nella stagione 2016-2017 per 2-1 con Caldare e Kessie che rimontano la rete inizialre di Perotti.

Il tecnico nerazzurro analizza così l’avversario: “Sono cambiate entrambe le squadre rispetto ad allora. Resta uguale il fatto che la Roma vale: basta guardare l’attacco, numericamente e qualitativamente, a cominciare da Dzeko per finire con gli esterni. Gioca più aperto rispetto a squadre che ti affrontano solo chiudendosi, ma non è detto che sia un vantaggio: io preferisco quelle che si chiudono, chi gioca aperto lo fa perché è più forte di chi si chiude. E di sicuro la Roma è una squadra che va su tutti i campi per fare risultato, anche se ultimamente c’è riuscita meno. Ma questo è un campionato dove tutti faticano a trovare continuità, e anche in alto cominciano a frenare: l’avevo detto che il ritorno sarebbe stato più difficile per tutti. Il modo migliore è guardare le partite una per una, non la classifica. È inutile pensare a prendere un vantaggio di 10 punti, 15 punti. Inutile: si giocherà fino all’ultima partita, com’è sempre stato. I risultati non si ottengono con grande anticipo, non bisogna avere una sensazione di fretta”. Dall’altra parte Fonseca teme l’avversario: “sarà una partita molto difficile, l’Atalanta è una grandissima squadra, molto aggressiva ma con grande qualità degli attaccanti. Attacca in una forma particolare, è fortissima con grandi giocatori, un grande allenatore. Non avremo molto tempo per pensare o decidere contro di lei, dobbiamo avere la decisione veloce. É una squadra che fa una pressione fortissima, che recupera molte palle in questo momento e dopo con il contropiede è molto forte. Abbiamo lavorato su questi momenti della partita dove sarà importante avere successo per fare una buona partita”.

Atalanta – Roma, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Czyborra, Castagne, Tameze, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Colley. Allenatore: Gasperini

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Santon, Cetin, Jesus, Ibanez, Kolarov, Veretour, Villar, Perez, Under, Kalinic. Allenatore: Fonseca

Arbitro: Orsato