Diretta Spezia – Ascoli: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Spezia – Ascoli del 15 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 18

SPEZIA – Sabato 15 febbraio, alle 18, allo Stadio Picco si gioca Spezia – Ascoli, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, che vengono dalla vittoria casalinga per 3-2 contro la Cremonese nel recupero della diciassettesima giornata; in classifica ora sono secondi con 37 punti, a pari merito con Crotone e Frosinone. Sei lunghezze in meno per gli ospiti, dodicesimi, che nell’ultima partita disputata hanno pareggiato in casa per 2-2 contro il Cittadella. Sono sei i precedenti, in terra ligure, tra le due compagini, con il bilancio di tre vittorie per lo Spezia e tre pareggi. All’andata i marchigiani hanno vinto per 3-0 con reti di Ricci, Galabinov e Mora.

Le probabili formazioni di Spezia – Ascoli

Lo Spezia potrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3 con Scuffet in porta e retroguardia composta da Erlic e Capradossi a centro e da Ferrer e Marchizza sulle fasce. A centrocampo Bartolomei, Maggiore e Mastinu. Tridente offensivo composto da Gyasi, Ragusa e Nzola. Probabile modulo 4-4-1 per l’Ascoli con Leali tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Gravillon-Sernicola e da Padoin eAndreoni sulle fasce. In mezzo al campo Brlek e Cavion; ai lati Petrucci e Morosini. Davanti Scamacca e Trotta.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Gyasi, Ragusa, Nzola. Allenatore: Dionisi.

ASCOLI (4-4-2): Leali, Padoin, Gravillon, Sernicola, Andreoni, Petrucci, Brlek, Cavion, Morosini, Scamacca, Trotta. Allenatore: Zanetti.

Dove seguire Spezia – Ascoli

Il match Spezia – Ascoli, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.