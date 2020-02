Diretta Benevento – Pordenone: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Benevento – Pordenone del 15 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

BENEVENTO – Sabato 15 febbraio alle ore 15, allo stadio Vigorito, si gioca Benevento – Pordenone, incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vengono dalla vittoria in trasferta per 0-1 sul campo del Cosenza e in classifica sono saldamente in testa con 54 punti. Diciotto lunghezze in meno per i friulani, sesti a pari merito con la Salernitana e reduci da un pareggio casalingo per 2 a 2 con il fanalino di coda Livorno. All’andata finì in perfetta parità con un gol per parte.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

Allenatore: Filippo Inzaghi.



Allenatore: Attilio Tesser.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Benevento – Pordenone

Il Benevento dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Montipò in porta e retroguardia composta da Caldirola ed Antei al centro e da Barba e Letizia sulle fasce. A centrocampo Hetemaj, Schiattarella e Viola. Sulla trequarti Sau ed Insigne a supporto dell’unica punta Moncini. Probabile modulo 4-3-1-2 per il Pordenone con Di Gregorio tra i pali e difesa composta da Semenzato e De Agostini sulle fasce e al centro da Camporese e Barison. In mezzo al campo Burrai in regia con Misuraca e Tremolada mezze ali. Gavazzi sulla trequarti a supporto della coppia d’attacco Strizzolo-Ciurria.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Barba, Caldirola, Antei, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Sau, Insigne R.; Moncini. Allenatore: Inzaghi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Tremolada; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Tesser

Dove seguire Benevento – Pordenone

Il match Benevento – Pordenone, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.