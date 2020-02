I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 15 febbraio sono dedicati agli anticipi della 24° giornata di Serie A e alla 24° giornata di Serie B

Sabato 15 febbraio spazio agli anticipi della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A e alla ventiquattresima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Lecce – Spal 1 (ore 15)

Gara di apertura della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A e scontro salvezza. Il Lecce proviene dalla vittoria per 2-3 ottenuta sul campo del Napoli e in classifica è quartultimo con 22 punti. Sette lunghezze in meno per la Spal, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta interna nel derby emiliano contro il Sassuolo.

Bologna – Genoa 1 (ore 18)

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I felsinei provengono dalla vittoria per 2-3 ottenuta all’olimpico contro la Roma e in classifica sono settimi con 33 punti. A quota 19 il Genoa, terzultimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Genoa.

Atalanta – Roma 1 (ore 20.45)

Anticipo serale della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici provengono dalla vittoria per 1-2 ottenuta in trasferta sul campo della Fiorentina e in classifica sono quarti con 42 punti. Tre lunghezze in meno per la Roma, quinta e reduce dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro il Bologna.

Benevento – Pordenone 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura ottenuta in trasferta sul campo del Cosenza e sono largamente in testa alla classifica con 54 punti, a +17 dal trio delle inseguitrici. Diciotto lunghezze in meno per i friulani, quinti e reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Livorno.

Venezia – Entella over 2,5 (ore 15)

Match valido per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa provengono dalla sconfitta di misura rimediata in casa dal Frosinone; in classifica sono sedicesimi con 27 punti, in zona playout. Sette lunghezze in più per gli ospiti, settimi e reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Pescara.

Spezia – Ascoli 1 (ore 18)

Match valido per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto. I padroni di casa, che vengono dalla vittoria casalinga per 3-2 contro la Cremonese nel recupero della diciassettesima giornata; in classifica ora sono secondi con 37 punti, a pari merito con Crotone e Frosinone. I marchigiani, dopo il pareggio casalingo per 2-2 contro la Juve Stabia, sono diciassettesimi a quota 31.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 febbraio 2020

Lecce – Spal 1 (2,20)

Bologna – Genoa 1 (1,88)

Atalanta – Roma 1 (1,85)

Benevento – Pordenone 1 (1,57)

Venezia – Entella under 2,5 (1,55)

Spezia – Ascoli 1 (1,92)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 358 euro