Bologna – Genoa: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Bologna – Genoa: incontro valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 16 febbraio con calcio d’inizio alle ore 18

BOLOGNA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, allo stadio Dall’Ara, si sfidano Bologna e Genoa per la quinta giornata del girone di ritorno. I felsinei provengono dalla vittoria per 2-3 ottenuta all’olimpico contro la Roma e in classifica sono settimi con 33 punti. A quota 19 il Genoa, terzultimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Genoa. Il match sarà diretto da Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Gori, il quarto uomo Ros, il VAR Nasca e l’AVAR Cecconi. Si potrà seguire in tempo reale la sfida con la nostra cronaca diretta a partire dall’inserimento delle formazioni ufficiali riusciranno intorno alle ore 17.15. Sono complessivamente 46 i precedenti, in terra emiliana, con 24 vittorie dei padroni di casa, 4 affermazioni deglia ospiti e 18 pareggi. All’andata é finita 0-0.

Dovrebbe essere regolarmente presente Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che, dopo aver terminato le cure antivirali, in settimana ha regolarmente allenato la squadra e definito la partita più difficile di quella con la Roma.



Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha detto che il Bologna è una squadra competitiva e che la sua squadra avrà voglia di lottare e di migliorarsi.



Le formazioni ufficiali di Bologna – Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Anksersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. Allenatore: Nicola