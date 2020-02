SPAL – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di SPAL – Sassuolo del 9 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

FERRARA – Domenica 9 febbraio alle ore 12.30 andrà in scena SPAL – Sassuolo, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla brutta sconfitta esterna contro la Lazio ed in classifica occupano l’ultimo posto, in coabitazione col Brescia, con 15 punti. Dall’altra ci sono gli ospiti che vengono dal grande successo casalingo contro la Roma ed in classificca occupano la tredicesima posizione con 26 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 9 febbraio alle ore 11.45 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SPAL – Semplici dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2 con Berisha in porta, pacchetto difensivo composto da Tomovic, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Dabo e Castro mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Strefezza e Reca. In attacco tandem offensivo composto da Di Francesco e Petagna.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha battuto la Roma. Dunque, 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Berardi, Djuricic e Boga a supporto dell’unica punta Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Sassuolo, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di SPAL – Sassuolo

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca, Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Paolo Mazza