Si gioca la Supercoppa di Germania, Coppa Italia con Como, Cagliari e Cremonese, Atalanta-Juventus tra le amichevoli. Successo per Union Santa Fé e Tigre in Argentina
Torneo betano argentino in apertura di questo sabato 16 agosto. Poker esterno dell’Union Santa Fe sull’Instituto: dopo otto minuti Pitton sblocca il risultato quindi a segno Estigarribia all’undicesimo, Martinez al 18′ e ancora Pitton al 33′ del primo tempo. Nella ripresa da registrare l’espulsione al 39′ di Alacron. Altro colpo esterno per il Tigre contro il Racing Club 2-1: al 43′ Balboa sblocca il punteggio quindi al 9′ della ripresa doppio giallo per Pardo e nel recupero prima Martinez su rigore quindi Russo ribaltano la situazione.
In Cile pareggiano 1-1 U. Calera e La Serana mentre in Costa Rica stesso punteggio tra Sporting San Jose e San Carlos. In Ecuador tris esterno di El Nacional sul Delfin e in Venezuela di misura l’Universidad Central sul Yaracuyanos 1-0. Stesso punteggio a favore dell’Estudiantes in casa dell’Anzoategui. In Uruguay il Boston River a domicilio piega 2-1 il Penarol e in Perù il Deportivo Garcilaso passa 1-0 in casa dello Sport Boys.
In Messico per la Liga MX due colpi esterni di Atletico San Luis e Leon rispettivamente 2-0 sul Puebla e 1-0 sul Necaxa mentre in Liga de Expansion MX sono tre le vittorie fuori dalle mura amiche di Cancon, Leones Negros e Zacatecas Mineros contro Alabrijes Oaxaxa 1-0, Correcaminos 2-1 e Atletico La Paz sempre 2-1.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti. Supercoppa di Germania alle ore 20:30 con Stoccarda-Bayern Monaco e giornata di Coppa. Si gioca nei principali campionati europei dalle Ligue 1 alla Premier League dove alle 18:30 primo impegno del Manchester City sul campo de Wolverhampton. In Liga sarà il Barcellona a iniziare la propria stagione alle ore 19:30 in casa del Maiorca. In Italia troviamo 4 partite di Coppa Italia con Venezia-Mantova alle ore 18 quindi Como-Sudtirol alle 18:30, Cagliari-Entella alle 20:45 e Cremonese-Palermo alle 21:15. Quindi c’è la Coppa Italia di Serie C, il campionato Primavera con Napoli-Cagliari appena conclusa 1-0 e Lazio-Genoa 1-2 mentre per le amichevoli giocano le romane, alle 20:30 Inter-Olympiakos e alle 20:45 spicca Atalanta-Juventus.
AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP
Burkina Faso - Madagascar 19:00
Central African Rep. - Tanzania 19:00
ARGENTINA TORNEO BETANO - CLAUSURA
Instituto - Union Santa Fe 0-4 (Finale)
Racing Club - Tigre 1-2 (Finale)
Platense - San Lorenzo 19:15
Huracan - Argentinos Jrs 21:15
Rosario - Dep. Riestra 23:30
ARMENIA PREMIER LEAGUE
Alashkert - Ararat 15:00
BKMA - Shirak 17:30
AUSTRIA BUNDESLIGA
Grazer - Tirol 17:00
Hartberg - Salzburg 17:00
Ried - Sturm Graz 19:30
AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE
Imisli FK - Turan 15:00
Neftci Baku - Shamakhi 18:00
BELGIO JUPILER LEAGUE
Waregem - Club Brugge 16:00
KV Mechelen - Gent 18:15
Royale Union SG - St. Liege 20:45
BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA
Orsha - Niva Dolbizno 1-2 (Intervallo)
Dnepr Mogilev - Uni X Labs 14:00
BumProm Gomel - Bielorussia U19 15:00
Belshina - Gomel 2 16:00
FC Slonim - Volna Pinsk 17:00
BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA
BATE - Molodechno 1-0 (*)
Naftan - Vitebsk 17:00
Neman - Din. Minsk Posticipata
Zhodino - Slutsk 19:00
BRASILE SERIE A BETANO
Ceara - Bragantino 21:00
Fluminense - Fortaleza 21:00
Sport Recife - Sao Paulo 23:30
Vitoria - Juventude 23:30
BULGARIA PARVA LIGA
Spartak Varna - Cherno More 18:00
Beroe - Botev Plovdiv 20:15
CILE LIGA DE PRIMERA
U. Calera - La Serena 1-1 (Finale)
Nublense - Palestino 18:00
Colo Colo - U. Catolica 21:00
CINA SUPER LEAGUE
Tianjin Jinmen Tiger - Dalian Yingbo 2-0 (*)
Changchun Yatai - Meizhou Hakka 1-0 (45 9 )
Qingdao West Coast - Beijing Guoan 0-1 (45 8 )
Shenzhen Xinpengcheng - Shandong Taishan 0-1 (*)
Zhejiang Professional - Shanghai Shenhua 0-0 (*)
Chengdu Rongcheng - Qingdao Hainiu 14:00
COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA
La Equidad - Llaneros 22:00
COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Sporting San Jose - San Carlos 1-1 (Finale)
CROAZIA HNL
Lok. Zagreb - Gorica 18:15
Rijeka - Din. Zagabria 21:00
DANIMARCA 1ST DIVISION
Kolding - Lyngby 0-0 (*)
Hillerod - Hobro 14:00
Middelfart - Koge 14:00
ECUADOR LIGA PRO
Delfin - El Nacional 0-3 (Finale)
Mushuc Runa - Aucas 21:00
U. Catolica - Libertad 23:30
EGITTO PREMIER LEAGUE
Enppi - Wadi Degla 17:00
Ghazl El Mahallah - Smouha 20:00
Zamalek - Arab Contractors 20:00
ESTONIA MEISTRILIIGA
Paide - Kuressaare 16:00
Flora - Harju JK Laagri 18:00
FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA
Oulu - Ilves 16:00
Mariehamn - KTP 18:00
FRANCIA LIGUE 1
Lens - Lione 17:00
Monaco - Le Havre 19:00
Nizza - Tolosa 21:05
FRANCIA LIGUE 2
Annecy - Dunkerque 14:00
Reims - Guingamp 14:00
St. Etienne - Rodez 20:00
GALLES CYMRU PREMIER
Barry - Colwyn Bay 1-1 (*)
Caernarfon - Llanelli 15:30
Flint - Haverfordwest Posticipata
Penybont - TNS 18:15
GERMANIA DFB POKAL
BFC Dynamo - Bochum 0-0 (45 7 )
Pirmasens - Amburgo 0-0 (Intervallo)
Bahlinger - Heidenheim 15:30
Hemelingen - Wolfsburg 15:30
Illertissen - Norimberga 15:30
Norderstedt - St. Pauli 15:30
Rostock - Hoffenheim 15:30
Sandhausen - RB Lipsia 15:30
Cottbus - Hannover 18:00
Lotte - Friburgo 18:00
Lubeck - Darmstadt 18:00
GERMANIA SUPERCOPPA
Stoccarda - Bayern 20:30
GIAPPONE J1 LEAGUE
Kashima - Avispa Fukuoka 1-1 (Finale)
Shimizu - Yokohama M. 1-3 (Finale)
Albirex Niigata - Kawasaki 1-1 (90 1 )
Hiroshima - G-Osaka 1-0 (*)
Kobe - Yokohama FC 0-0 (*)
Kyoto - Verdy 1-0 (*)
Machida - C-Osaka 3-0 (*)
Shonan - Tokyo 1-2 (90 2 )
Urawa - Nagoya 2-1 (*)
GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA
Aurora F.C. - Antigua 19:00
Malacateco - Municipal 19:00
Coban Imperial - Deportivo Achuapa 23:00
HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA
Genesis - Olancho 23:00
INGHILTERRA CHAMPIONSHIP
Derby - Coventry 1-1 (*)
Portsmouth - Norwich 0-2 (*)
Wrexham - West Brom 0-1 (*)
Blackburn - Birmingham 16:00
Bristol City - Charlton 16:00
Millwall - Middlesbrough 16:00
Preston - Leicester 16:00
Sheffield Wed - Stoke 16:00
Swansea - Sheffield Utd 16:00
Watford - QPR 16:00
INGHILTERRA PREMIER LEAGUE
Aston Villa - Newcastle 0-0 (*)
Brighton - Fulham 16:00
Sunderland - West Ham 16:00
Tottenham - Burnley 16:00
Wolves - Manchester City 18:30
IRLANDA FAI CUP
Derry City - Drogheda 21:00
ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE
Streymur - TB Tvoroyri 18:15
ITALIA COPPA ITALIA
Venezia - Mantova 18:00
Como - Südtirol 18:30
Cagliari - Entella 20:45
Cremonese - Palermo 21:15
ITALIA COPPA ITALIA SERIE C
AlbinoLeffe - Pro Vercelli 18:00
Arezzo - Bra 18:00
Arzignano - Triestina 18:00
Giana Erminio - Atalanta U23 18:00
Giugliano - Pianese 18:00
Pergolettese - Renate 18:00
Potenza - Cavese 18:00
Benevento - Guidonia 21:00
Campobasso - Casertana 21:00
Foggia - Siracusa 21:00
Lumezzane - Inter U23 21:00
Sambenedettese - Vis Pesaro 21:00
Torres - Livorno 21:00
ITALIA PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Genoa U20 1-2 (Finale)
Napoli U20 - Cagliari U20 1-0 (Finale)
Cesena U20 - Bologna U20 18:00
Monza U20 - Inter U20 18:00
Juventus U20 - Sassuolo U20 20:00
KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE
Kairat Almaty - Yelimay Semey 15:00
Kyzylzhar - Zhenis 15:00
Turan - Kaisar 17:00
MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Alebrijes Oaxaca - Cancun 0-1 (Finale)
Correcaminos - Leones Negros 1-2 (Finale)
Atletico La Paz - Zacatecas Mineros 1-2 (Finale)
MESSICO LIGA MX - APERTURA
Puebla - Atl. San Luis 0-2 (Finale)
Necaxa - Leon 0-1 (Finale)
MONDO AMICHEVOLI PER CLUB
Roma (Ita) - Neom SC (Sau) 17:00
Padova (Ita) - Mestre (Ita) 18:00
Apollon (Cyp) - Omonia Aradippou (Cyp) 19:00
Lazio (Ita) - Atromitos (Gre) 20:00
Inter (Ita) - Olympiakos (Gre) 20:30
Atalanta (Ita) - Juventus (Ita) 20:45
Bologna (Ita) - OFI Crete (Gre) 20:45
NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA
Jalapa - Matagalpa 23:00
OLANDA EREDIVISIE
Excelsior - Feyenoord 18:45
Heracles - Nijmegen 20:00
Groningen - Heerenveen 21:00
PARAGUAY COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Ameliano - Sp. Luqueno 20:00
Guarani - Cerro Porteno 23:30
PERU LIGA 1 - CLAUSURA
Sport Boys - Deportivo Garcilaso 0-1 (Finale)
Cajamarca - Juan Pablo II 22:15
POLONIA EKSTRAKLASA
Motor Lublin - Piast 14:45
Katowice - Arka 17:30
Lech - Korona 20:15
PORTOGALLO LIGA PORTUGAL
Tondela - Famalicao 16:30
Guimaraes - Estoril 19:00
Estrela - Benfica 21:30
REPUBBLICA CECA 1. LIGA
Dukla Praga - Plzen 17:00
Mlada Boleslav - Hradec Kralove 17:00
Sigma Olomouc - Zlin 17:00
Slovacko - Teplice 17:00
Jablonec - Slavia Praga 20:00
ROMANIA SUPERLIGA
Petrolul - FC Hermannstadt 20:30
RUSSIA PREMIER LEAGUE
Baltika - Lok. Mosca 14:00
Sp. Mosca - Zenit 16:30
Akhmat Grozny - Samara 19:30
SERBIA SUPER LIGA
Novi Pazar - Radnik 19:00
Vojvodina - Javor 20:00
SLOVACCHIA NIKE LIGA
Podbrezova - Komarno 18:00
Ruzomberok - Michalovce 18:00
Slovan Bratislava - Skalica 18:00
Presov - Dun. Streda 20:30
SLOVENIA PRVA LIGA
Mura - Domzale 17:30
Maribor - Bravo 20:15
SPAGNA LALIGA
Maiorca - Barcellona 19:30
Alaves - Levante 21:30
Valencia - Real Sociedad 21:30
SPAGNA LALIGA2
Racing Santander - Castellon 17:00
Malaga - Eibar 19:30
Granada - La Coruna 21:30
SUD COREA K LEAGUE 1
Jeonbuk - Daegu 3-0 (90 3 )
Suwon FC - Ulsan HD 1-1 (Intervallo)
SVEZIA ALLSVENSKAN
Halmstad - Malmo FF 15:00
Norrkoping - Elfsborg 17:30
SVEZIA SUPERETTAN
Östersund - Sundsvall 0-1 (Intervallo)
Brage - Västerås SK 15:00
Helsingborg - Falkenberg 15:00
Umeå - Kalmar 15:00
SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA
Romanshorn - Altstatten 16:00
Walenstadt - St. Gallen 16:00
Lommiswil - Prishtina Bern 17:00
Payerne - Yverdon 17:00
Sarraz-Eclepens - Grand-Saconnex 17:00
Kriens - Wil 17:30
Bernex - Etoile-Carouge 18:00
Breitenbach - Bosna Neuchatel 18:00
CS Le Locle - Saxon-Sports 18:00
Diaspora - Xamax 18:00
Harkingen - Schaffhausen 18:00
Morbio - Gossau 18:00
Nebikon - Bellinzona 18:00
SV Schaffhausen - Winterthur 18:00
Unterstrass - Klingnau 18:00
Vernier - Echallens 18:00
Veyrier-Sports - Lausanne Ouchy 18:00
Zug - Mendrisio 18:00
Wohlen - Aarau 19:30
Biel - Basilea 20:30
TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1
CA Bizertin - CS Sfaxien 17:30
Etoile Sahel - Club Africain 17:30
Stade Tunisien - Kairouanaise 17:30
Zarzis - JS Omrane 17:30
TURCHIA SUPER LIG
Kocaelispor - Samsunspor 18:00
Alanyaspor - Rizespor 20:30
Goztepe - Fenerbahce 20:30
UCRAINA PREMIER LEAGUE
Oleksandriya - Metalist 1925 1-3 (90 2 )
Kolos Kovalivka - Karpaty Lviv 14:30
Epitsentr - Dyn. Kyiv 17:00
UNGHERIA NB I.
DVTK - Kazincbarcika 18:15
Ferencvaros - Puskas Academy 20:15
URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - CLAUSURA
Boston River - Penarol 2-1 (Finale)
Juventud - Miramar 18:00
Liverpool M. - Wanderers 20:30
Nacional - Progreso 23:00
USA USL CHAMPIONSHIP
North Carolina - Detroit 1-1 (Finale)
UZBEKISTAN SUPER LEAGUE
Navbahor Namangan - Neftchi Fargona 15:00
Din. Samarkand - OKMK 16:00
Nasaf Qarshi - Shortan Guzor 17:15
VENEZUELA LIGA FUTVE - CLAUSURA
Universidad Central - Yaracuyanos 1-0 (Finale)
Anzoategui FC - Estudiantes M. 0-1 (Finale)
Caracas - Portuguesa 23:00
VIETNAM V.LEAGUE 1
Nam Dinh - Hai Phong 0-1 (Intervallo)
Ho Chi Minh - Hanoi FC 14:15