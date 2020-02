Serie B, Spezia – Cremonese: per i bookmakers pochi gol e vittoria dello Spezia

Serie B, Spezia – Cremonese: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 11 febbraio dalle ore 21. Per i bookmakers pochi gol e liguri favoriti

SPEZIA – Martedì 11 febbraio dalle ore 21 si gioca Spezia – Cremonese, recupero della diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B, inizialmente in programma il 20 Dicembre 2019 alle ore 21 e rinviata a causa dell’allerta meteo proclamata per quel giorno sulla Liguria. Lo Spezia viene dal pareggio per 0-3 sul campo del Perugia e in classifica è quinto con 37 punti. Quattordici lunghezze in meno per ila Cremonese, diciassettesima e reduce dalla vittoria casalinga di misura contro il Crotone. Nei 19 precedenti al “Picco”la Cremonese ha totalizzato 5 vittorie altrettanti pareggi e 9 sconfitte. L’ultima vittoria grigiorossa risale alla stagione 2010/11 quando la squadra di Acori s’impose 2-1 con i gol di Coda e Stefani.

I bookmakers prevedono la vittoria dello Spezia. Il segno 1, infatti, è quotato mediamente a 2,00. Il segno X è offerto a 3,10mentre il segno 2 è dato da 4,25 a 4,85.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’ 1/X è offerto da 1,19 a 1,20; l’X/2 meiamente a 1,75 mentre l’1/2 vale in media 1,34.

I bookmakers pensano che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 1,50 a 1,52, l’Over 2,5 da 2,35 a 2,40. Non pensano che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,67 1,75 , il goal da 1,75 a 2,00.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,50 a 5,70) seguito dall’1-0 (da 5,50 a 6,00) e dal 2-1 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 5,50 a 5,75.