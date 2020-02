SPAL-Sassuolo 1-2, il tabellino: Caputo e Boga ribaltano gli estensi

Il tabellino di SPAL-Sassuolo 1-2 il risultato finale: reti di Caputo e Boga per il successo dei neroverdi mentre agli estensi non basta Bonifazi.

FERRARA – Nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Sassuolo sbanca il Paolo Mazza battendo la SPAL 2-1. Successo in rimonta per gli ospiti che, nella seconda frazione di gioco, ribaltano tutto con i gol di Caputo (su rigore) e Boga mentre ai padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio di Bonifazi nel primo tempo. Con questa vittoria la squadra di De Zerbi sale in dodicesima posizione con 29 punti mentre la formazione di Semplici resta ultima con 15 punti.

SPAL-Sassuolo 1-2: il tabellino del match

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Strefezza, Dabo (42′ Murgia), Missiroli, Castro (60′ Valoti), Reca, Di Francesco (85′ Valdifiori), Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Felipe, Salamon, Cionek, Zukanovic, Fares, Tunjov, Valoti, Murgia, Valdifiori, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Berardi, Traorè (46′ Defrel), Boga, Caputo (92′ Magnani). A disposizione: Pegolo, Rogerio, Marlon, Magnani, Peluso, Muldur, Magnanelli, Bourabia, Haraslin, Djuricic, Raspadori, Defrel. Allenatore: Roberto De Zerbi

RETI: 24′ Bonifazi (SP), 65′ Rig. Caputo (SA), 90′ Boga (SA)

AMMONIZIONI: Dabo, Strefezza (SP), Obiang, Locatelli, Kyriakopoulos, Consigli (SA)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Paolo Mazza