Serie A, Genoa – Cagliari: le formazioni ufficiali della partita

GENOVA – Tutto pronto allo Stadio Ferraris di Genova per l’incontro tra Genoa – Cagliari, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 3-5-2 con il tandem d’attacco formato da Pinamonti e Sanabria; per gli ospiti modulo 4-3-2-1 con Simeone unica punta supportato da Joao Pedro e Naingollan. A dirigere il match del Luigi Ferraris sarà il signor Calvarese della sezione di Teramo. All’andata la sfida finì con la vittoria per 3 a 1 dei sardi.

Le formazioni ufficiali di Genoa – Cagliari

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Ankersen, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Cassata, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli, Pandev. Allenatore: Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Ionita, Faragò; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Olsen, Walukiewicz, Mattiello, Lykogiannis, Gaston Pereiro, Birsa, Ragatzu, Paloschi. Allenatore: Maran