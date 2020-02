Genoa – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Cagliari del 9 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

GENOVA – Domenica 9 febbraio alle ore 15 si giocherà Genoa – Cagliari, match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è il Grifone che viene dal convincente pareggio esterno contro l’Atalanta ed in classifica occupa la terzultima posizione con 16 punti. Dall’altra parte c’è la formazione sarda che viene dal pareggio casalingo contro il Parma ed in classifica occupa il sesto posto, in coabitazione con gli emiliani e il Milan, con 32 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI GENOA – Idee piuttosto chiare per Nicola che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Perin in porta, pacchetto difensivo composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello. A centrocampo Schone in cabina di regia con Sturaro e Cassata mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Criscito. In attacco tandem offensivo composto da Pinamonti e Sanabria.

QUI CAGLIARI – Maran dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 4-3-1-2 con Cragno in porta, reparto arretrato formato da Faragò e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pisacane e Klavan. A centrocampo Oliva in cabina di regia con Ionita e Nandez mezze ali mentre davanti Nainggolan a supporto del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Genoa – Cagliari, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Canale 253.

Le probabili formazioni di Genoa – Cagliari

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito, Pinamonti, Sanabria. Allenatore: Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Oliva, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

STADIO: Luigi Ferraris