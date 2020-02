Serie A, Genoa – Cagliari 1-0: il tabellino della partita

Il tabellino di Genoa – Cagliari

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39′ Pandev), Radovanovic, Schone (52′ Ankersen), Sturaro, Criscito; Pinamonti (74′ Cassata), Sanabria. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Favilli. Allenatore: Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore (24′ Mattiello), Pisacane, Klavan (77′ Gaston Pereiro), Pellegrini; Nandez, Ionita, Faragò (14′ Walukiewicz); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Olsen, Lykogiannis, Birsa, Ragatzu, Paloschi. Allenatore: Maran

Reti: 43′ Pandev

Assist: –

Ammonizioni: Cacciatore (C), Pinamonti (G), Simeone (C), Naingollan (C), Gaston Pereiro (C), Mattiello (C), Radovanovic (G), Sturaro (G), Nandez (C)

Espulsioni: –

Recupero: 4′ minuti nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.