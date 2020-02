Diretta Bayern Monaco – Lipsia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bayern Monaco – Lipsia del 9 Febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni, sintesi e tabellino in tempo reale del match valevole per per la ventunesima giornata di Bundesliga, calcio d’inizio alle ore 18:00

MONACO DI BAVIERA – Nel tardo pomeriggio di Domenica 9 Febbraio, alle ore 18:00, si disputerà l’incontro Bayern Monaco – Lipsia, valevole per per la ventunesima giornata della Bundesliga 2019/2020. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito ottime prestazioni nel corso della stagione ed occupano posizioni di vertice nella massima divisione tedesca. Gli uomini allenati da Hans-Dieter Flick, che occupano la prima posizione nel torneo di riferimento, nell’ultimo turno disputato, hanno vinto in casa del Magonza, quindicesimo in graduatoria, con il risultato di 1-3.

Si preannuncia una gara di difficile lettura, dato che nessuna delle due squadre è particolarmente favorita sull’altra. La squadra di Julian Nagelsmann, che attualmente occupa la seconda piazza nella classifica, nell’ultimo incontro disputato, ha raccolto un punto grazie al pari per 2-2 nel match disputato in casa contro il Borussia Monchengladbach. La squadra ‎di Lipsia, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di tornare al successo e realizzare il sorpasso proprio sui bavaresi primi e distanti una sola lunghezza.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, all’Allianz Arena di Monaco domenica, nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00 per ventunesima giornata di Bundesliga. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero davvero regalare tante emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma ottimo. Sono ben quindici i punti raccolti dal Bayern Monaco nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto otto punti nello stesso numero di partite e vivono un periodo di forma piuttosto altalenante con la vittoria che non arriva da due gare.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Bayern Monaco dovrebbe proporre un attacco con Muller, Goretzka e Gnabry sulla trequarti a supporto di Lewandowski, unico riferimento offensivo. Il Lipsia, al contrario, potrebbe schierare il tandem formato da Sancho, Werner e Schick nel reparto avanzato. Laimer dovrebbe partire al centro della linea mediana del campo insieme a Haidara.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Forsberg; Werner, Schick. All. Nagelsmann

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforme Sky. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio SkyGo disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00, per un incontro che si prospetta davvero avvincente.