Sassuolo – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Roma del 1 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Sabato 1 febbraio alle ore 20.45 andrà in scena Sassuolo – Roma, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal pareggio esterno contro la Sampdoria ed in classifica occupa la quindicesima posizione con 23 punti. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che viene dal pareggio nel derby contro la Lazio ed in classifica occupa il quinto posto con 39 punti. A dirigere il match del Mapei Stadium sarà il signor Pairetto della sezione di Nichelino.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 1 febbraio alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto arretrato formato da Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagna e Marlon. A centrocampo Locatelli e Obiang in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Berardi, Traorè e Boga alle spalle dell’unica punta Caputo.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Kolarov e Spinazzola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Mancini e Smalling. A centrocampo Veretout e Cristante in cabina di regia mentre davanti spazio a Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle dell’unica punta Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Roma, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Roma

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Locatelli, Obiang, Berardi, Traorè, Boga, Caputo. Allenatore: De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Mapei Stadium