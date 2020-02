Fantacalcio, pagelle 22° giornata di Serie B 2019-2020

La ventiduesima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

CREMONA – La ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si apre con il 3-4 tra Cremonese e Pisa. Gara rocambolesca per grande parte del primo tempo in possesso dei padroni di casa che sopra di due gol di fanno ribaltare il risultato quindi Piccolo trova il pari ma nel finale gli ospiti approfittano di una palla inattiva con l’uomo in più per l’espulsione di Terranova.

Il Frosinone di Nesta vince per 1-0 lo scontro contro l’Entella grazie al gol di Dionisi: per la squadra di Nesta tre punti preziosi che la porta al terzo posto scavalcando il Crotone che alle 18 ha perso a Empoli. Il Pordenone perde contro lo Spezia: decisiva la rete di Matteo Ricci, che riporta la squadra di Italiano nella zona playoff a quota 31. L’Ascoli di Abascal, subentrato all’esonerato Paolo Zanetti, batte il Livorno con doppietta di Trotta e rete di Morosini. Tre a zero anche per il Cittadella, che supera il Trapani grazie ai gol di Proia, Diaw e Pavan.

Domenica il Chievo, settimo con 30 punti, ospita il Venezia, quindicesimo a quota 24; la Juve Stabia, dodicesimo con 28 punti, ospita il Perugia, ottavo a quota 30 mentre la capolista Benevento, largamente in testa con 50 punti, attende la Salernitana, quarta a quota 32. Chiude il Monday Night Pescara – Cosenza.

Venerdì 31 gennaio

21.00

Sabato 1 febbraio

15.00

Sabato 1 febbraio

18.00

Domenica 2 febbraio

15.00

21.00

Lunedì 3 febbraio

21.00

