Diretta ChievoVerona – Venezia: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Chievo – Venezia del 2 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 15

VERONA – Domenica 2 febbraio, alle 15, allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona si gioca Chievo – Venezia, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa provengono dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Empoli e in classifica sono settimi con 30 punti. Quattro lunghezze in meno per gli ospiti, quindicesimi; nell’ultima partita disputata hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Trapani. La gara sarà diretta da Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Christian Rossi della sezione di La Spezia e Andrea Capone della sezione di Palermo; quarto ufficiale Niccolà Baroni della sezione di Firenze. All’andata gli scaligeri hanno vinto per 0-2 com reti di Giaccherini e Djordjevic.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CHIEVO VERONA: Allenatore: Michele Marcolini.



UNIONE VENEZIA: Allenatore: Alessio Dionisi.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni di Chievo – Venezia

Il Chievo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2 con Semper tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Colley-Cesare da Pavlev e Brivio ai lati. A centrocampo Segre, Esposito e Obi. Sulla trequarti Giaccherini di supporto al tandem d’attacco formato da Rodriguez e Djoedjevic. Probabile modulo speculare per il Venezia con Lezzerini in porta e difesa composta dalla coppia al centro da Cremonesi e Modolo e ai lati da Felicioli e Fiordaliso. A centrocampo Lollo, Maleh e Fiordilino. Sulla trequarti Capello; in attacco Montalto e Aramu.

Chievo (4-3-1-2) : Semper, Pavlev, Colley, Cesar, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Rodriguez, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

Venezia (4-3-1-2) : Lezzerini, Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Lollo, Makeh, Fiordilino, Capello, Montalto, Aramu. Allenatore: Dionisi.

Dove seguire Chievo – Venezia

Il match Chievo – Venezia, incontro valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN.